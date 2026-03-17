Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Mersin'de jandarma ekiplerinin DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı, 1'i sınır dışı edilecek.

Mersin'de jandarma ekiplerinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında sınır dışı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan 4 şüpheli belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden (3)'ü tutuklandı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
