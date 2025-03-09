Mersin'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen A.E.Ş. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İfadesi alındıktan sonra Mut Adliyesine sevk edilen A.E.Ş., nöbetçi mahkeme tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa