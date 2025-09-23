Mersin'de Cezaevi Ring Aracı Şarampole Devrildi: 12 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevine ait ring aracının şarampole devrilmesi sonucu 5'i mahkum toplam 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BP 8114 plakalı cezaevi ring aracı, Tarsus'a bağlı Alifakı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN