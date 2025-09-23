Haberler

Mersin'de Cezaevi Ring Aracı Şarampole Devrildi: 12 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevine ait bir ring aracı şarampole devrildi, kazada 5'i mahkum toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel sağlık durumları iyi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BP 8114 plakalı cezaevi ring aracı, Tarsus'a bağlı Alifakı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
