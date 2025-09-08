Mersin’de Cezaevi Firarisi 39 Yıl Hapis Cezası ile Yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, cezaevi firarisi olan hükümlü M.K.'yi takibe aldı. Kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, hükümlünün kaçması ve çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - MERSİN