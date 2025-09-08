Haberler

Mersin’de Cezaevi Firarisi 39 Yıl Hapis Cezası ile Yakalandı
Mersin'de, çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan M.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, firari hükümlüyü takibe alarak düzenlediği operasyonla ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, cezaevi firarisi olan hükümlü M.K.'yi takibe aldı. Kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, hükümlünün kaçması ve çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
