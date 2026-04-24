Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı kocası Antalya'da 20 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan kadının katil zanlısı olarak aranan kocası Antalya'da 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Yanında 2 çocuğu ile birlikte kullandığı araç Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan katıl zanlısı koca gözaltına alınırken gözyaşına boğulan 2 çocuk polis tarafından sakinleştirildi.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Anamur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. ile eşi Cangül Çakıroğlu ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. eline geçirdiği bıçak ile karısının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, E.Ç. birisi 9, diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da alarak 33 ANJ 679 plakalı Tofaş marka araç ile olay yerinden kaçtı.

KGYS kameralarına takıldı

Polis ekipleri katıl zanlısı kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede E.Ç.'nin olay sonrası kaçtığı 33 ANJ 679 plakalı araç bugün öğlen saatlerinde Aksu ilçe girişinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına takıldı. Aracın KGYS kameralarından takibine başlanırken bölgeye devriye ekiplerinin yanı sıra Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın gidebileceği istikametlerde gerekli önlemleri alırken KGYS kameralarından aracın son olarak Kuzey Çevreyolu istikametine geçtiği belirlendi.

20 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Gelen bilgiler doğrultusunda aracın kaçış güzergahında tedbir alan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri 33 ANJ 679 plakalı aracı Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu. Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu durdurulan araçtaki cinayet olayının şüphelisi E.Ç. gözaltına alınırken, gözyaşına boğulan 2 küçük çocuk polis ekiplerince sakinleştirildi. Polis otosuna bindirilen E.Ç. ve 2 çocuğu işlemleri için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Araç da detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı