Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı

Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanı benzinle yakmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan benzin alıp orman yakan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Demirören Mahallesi'nde bulunan Çamlıpınar Tenzile mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

BENZİN DÖKÜP YAKMIŞLAR

İddiaya göre, 2 şüpheli ormanlık alanı benzin kullanarak ateşe verip kaçtı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yakın olan orman ekipleri alevlere zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınının talimatıyla ilçe jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasına şüphelilerin S.K. (26) ile S.Y. (33) olduğu belirlendi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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