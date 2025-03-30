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Mersin'de Bayram Günü Yaşanan Kazada 10 Yaralı

Mersin'de Bayram Günü Yaşanan Kazada 10 Yaralı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bayram günü meydana gelen trafik kazasında, 3 otomobilin karıştığı feci kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de bayram günü 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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