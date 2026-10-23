Mersin'de bariyerlere çarpan tırın konteyneri devrildi, yaralanan olmadı

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Mersin'de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tırın taşıdığı konteyner devrilirken, yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin-Tarsus Otoyolu üzerinde, Çamtepe Kavşağı'na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 33 AJR 759 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı konteyner devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen konteynerin kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynerin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı