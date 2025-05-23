Mersin'de Arılığa Taşlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Mersin'de Arılığa Taşlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bazı gençlerin bir arılığa izinsiz girerek kovanlara taş atması sonucu meydana gelen saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kovan sahibi Hacer Yavuz, olay nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşayabileceklerini belirtti ve durumu polise bildirdi.

Mersin'de kovanlara taşlı saldırı kamerada

MERSİN - Mersin'de bazı şahısların izinsiz girdikleri arılıktaki kovanlara taş atarak zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kovanların sahibi olaya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay, Mersin'in Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde bulunan bir arılıkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak arılığın bulunduğu alana girdi. Yaklaşık 200 kovanın bulunduğu arılıkta, gençler içerideki arı kovanlarına taş atarak zarar verdi. Taşlama sırasında birkaç kovan devrilirken, bazı kovanların uçuş kapakları da kapatıldı.

Olay anı ise arı kovanları için koyulan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin arılığa yönelip kovanlara taş attıkları ve zarar verdikleri görüldü. Bir süre taşlamaya devam eden şahıslar, güvenlik alarmının çalmaya başlaması üzerine paniğe kapılarak bölgeden koşarak uzaklaştı.

"Arılarımızı kaybetme gibi bir riskle karşı karşıya kalacaktık"

Arılığın gençler tarafından saldırıya uğradığını belirten arı kovanlarının sahibi Hacer Yavuz, "4-5 kovanımız devrildi, bazı kovanların uçuş kapakları kapatılmıştı. Bu arıcılıkta çok tehlikelidir, çünkü arılar havasızlıktan ölebilir. Neyse ki sabah erken saatlerde durumu fark edip hemen müdahale ettik. Eğer birkaç saat geç kalsaydık, tüm arılarımızı kaybetme gibi bir riskle karşı karşıya kalacaktık" dedi.

Kameraların kaydettiği görüntülerle birlikte en yakın karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten Yavuz, saldırıyı gerçekleştirenlerin 19-20 yaşlarında olduğunu ve bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yavuz,"Arıcılık bizim geçim kaynağımız ama aynı zamanda doğa ve insanlık için çok önemli. Keşke gençlerimiz de bunun farkında olsa" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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