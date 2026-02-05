Haberler

Mersin'deki ambulans kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'deki ambulans kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de entübe hasta taşıyan ambulansın kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü kullanarak bir otomobille çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mersin'de entübe hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde ile 3. çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi'nden Mersin'deki özel bir hastaneye entübe hasta nakli yapan Kenan B. idaresindeki 33 DGH 79 plakalı ambulans, sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada, Melih B. yönetimindeki 38 ADM 056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, kazada ambulans sürücüsü Kenan B., sağlık çalışanları Necati B. ve Elif K. ile hasta Yusuf K. yaralandı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, sirenleri açık şekilde kavşağa giren ambulansın kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle ambulansın savrularak yan yattığı ve çevredeki vatandaşların hızla yardıma koştuğu görüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı