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Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 23 yaralı

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Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 23 yaralı
MERSİN - Mersin'in Gülnar İlçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü Mersin-Antalya D 400 karayolu Silifke ilçesi Akdere mahallesi mevkiinde kaza yaptı. Kazada 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan işçileri taşıyan Ünsal Gör yönetimindeki 33 AHG 159 Plakalı otobüs, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi.Kaza sonucu otobüste bulunan 35 yolcudan 23'ü yaralandı.Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda Ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.Kaza nedeniyle yolda trafik tek yönlü sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gülnar Mersin Akkuyu Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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