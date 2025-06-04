Mersin'de Acı Olay: Anne ve Oğul Kanlar İçinde Bulundu

Mersin'de acı olay: 13 yaşındaki kızı 2,5 yıl önce okul tuvaletinde öldürülen anne ve oğlu kanlar içinde bulundu

MERSİN - Mersin'de 2,5 yıl önce 13 yaşındaki kızları sınıf arkadaşı tarafından öldürülen anne ve 4 yaşındaki oğlu evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85088 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babanın işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi. Sesi duyan çevre sakinleri eve koştu. Komşular, evi kanlar içinde görerek 112 Acil Komuta Merkezi'ni aradı. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk etti. Sağlık ekipleri anne ve çocuğu ambulanslarla şehir hastanesine sevk etti. Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

2,5 yıl önce kızları okul tuvaletinde öldürülmüştü

Öte yandan aile ilgili acı bir detay daha ortaya çıktı. Ailenin 13 yaşındaki kızlarının 2,5 yıl önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

O acı olay ise 30 Aralık 2022 tarihinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana gelmişti. 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y. kız öğrencilerden H.D. tarafından bıçaklanıp darp edilerek öldürülmüştü.

Çocuğun sağlık durumu iyi, annenin kritik

İlk bilgilere göre, kızının vefatından sonra kendisini toparlayamadığı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan çocuğun durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.