Haberler

Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olan 440 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

  • Mersin'de piyasa değeri 603 milyon 400 bin TL olan kaçak ilaç ele geçirildi.
  • Operasyonda toplam 440 bin adet ilaç yakalandı.
  • Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olan kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

440 BİN ADET KAÇAK İLAÇ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Narkokim Kısım Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir konteynerde arama yapıldı. Yapılan aramada, toplam koli ağırlığı yaklaşık 862 kilogram olan 110 koli içerisinde, her kolide 200 paket, her pakette ise 20 adet olmak üzere toplam 440 bin adet ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Cok şükür yakalanmis

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi

Birbirlerini tehdit ediyorlardı! Savaş baltalarını gömdüler
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş