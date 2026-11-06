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Mersin'de 48 kilo esrar ve 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

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Mersin'de 48 kilo esrar ve 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin bugün yaptığı çalışmada 48 kilogram esrar ve 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kentte son 5 günde uyuşturucu ticaretinden yakalanan 19 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin bugün yaptığı çalışmalarda 48 kilogram esrar ile 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi,4 şüpheli tutuklandı. Öteyandan son 5 günde yapılan çalışmalarda yakalanan 19 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilerden Z. S. A . 33 plakalı, Y.E.A. ise 03 plakalı araçta yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araçları ile adreslerinde yaklaşık 1,5 kilogram metamfetamin ile 48 kilogram esrar ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, kuryelerin dışında torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satan A.A., S.B. ve B. K.'yi yakaladı. Yakalanan şahıslardan da bir miktar kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan amonyak ile 1 adet hassas terazi bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Koordineli bir şekilde çalışma yürütülen kentte son 5 gün içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 19 şüphelinin tutuklandığı da bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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