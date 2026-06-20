Mersin'de aranan 441 şahıs yakalandı

Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 441 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 7-14 Haziran 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.Ş., kasten yaralama suçundan 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.Y., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Y., aynı suçtan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.C. ile 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.İ., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.O., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Z., banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.A. ile hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan U.T.'nin de aralarında bulunduğu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama emri bulunan 334 kişinin de yakalanmasıyla birlikte, toplam 441 şahıs adli makamlara teslim edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı