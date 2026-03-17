Mersin'de 6 ayda hafız olan 4 öğrenci altınla ödüllendirildi

Mersin Mezitli'de 4 öğrenci, Kur'an kurslarında 6 ay gibi kısa bir sürede hafızlıklarını tamamlayarak ödüllendirildi. Öğrenciler, hafızlık sürecinin sadece bir ezberleme işi değil, sabır ve disiplin gerektiren bir manevi yolculuk olduğunu vurguladılar.

Mezitli İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören 4 öğrenci, hafızlıklarını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. 6 ay gibi kısa bir sürede önemli bir başarı elde eden öğrenciler müftülük ve hayırseverler tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi. Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, hafızlığın yalnızca bir ezber süreci olmadığını, sabır, disiplin ve gönülden gelen bir gayret gerektiren manevi bir yolculuk söyledi. Hocalarının rehberliğinde hedef belirleyerek sabır ve azimle çalıştıklarını, ders saatleri dışında da tekrar yaparak ezberlerini pekiştirdiklerini anlatan öğrencilerden Sedra Hasan Abdulrahman hem Türkiye'de hem de Suriye'de tıp fakültesini kazandığını, hafızlık sürecini tamamladıktan sonra eğitimine ülkesinde devam etmek istediğini kaydetti.

Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar, 6 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemenin kolay olmadığını ancak azim ve disiplinle bunun mümkün olduğunu belirtti. Öğrencilerin başarısından büyük gurur duyduklarını belirten Çarpar, öğrencilere hafızlığı korumanın önemini hatırlatarak aynı gayret ve çalışkanlığı hayatlarının her alanında sürdürmelerini, akademik ve sosyal yaşamlarında da örnek bireyler olmaları açısından önemli olduğunu dile getirdi. Çarpar öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen kurs görevlileri Nur Fatma Eren, Fatma Emsal Songur ve Sunay Çobanoğlu'na, Zekat Koordinatörü Abdülgani Ergen ile hayırsever Meryem Kır'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
