Mersin Limanı'nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi
Mersin Gümrük Muhafaza ekipleri, yurtdışından gelen ve yeniden yurtdışına sevk edilmek istenen 280 bin sentetik hapı ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Mersin'de gümrük muhafaza ekipleri tarafından yürütülen takipli çalışmalar sonucunda, yurtdışından gelerek yeniden yurtdışına sevk edilmek istenilen 280 bin sentetik hap ele geçirildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hassas, titiz ve takipli çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, yurtdışından Mersin Limanı'na gelen ve buradan tekrar yurtdışına gönderilmesi planlanan, geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik eczacı ürünü hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

