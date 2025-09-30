Mersin'de 26 Yaşındaki Genç Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 yaşındaki genç, park halindeki araçta ölü bulundu.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla gezmeye çıkan A.G. (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde gencin araçta hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. A.G.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN