Mersin'de 2 Ton Bakır Kablo Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Mersin'de 2 Ton Bakır Kablo Çalan İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla, bir işyerinden 2 ton bakır kablo çalan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işyerinden 2 ton bakır kablo çalan 2 şüpheli jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus'ta faaliyet gösteren bir işyerinden 2 ton ağırlığında bakır kablonun çalınması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Olay mahalli ve çevresinde bulunan 45 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin işyerine ait şantiyedeki makaralara sarılı bakır kabloları keserek araca yüklediklerini belirledi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir kahvehanede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.