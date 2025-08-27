Mersin'de 2 Ton Bakır Kablo Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işyerinden 2 ton bakır kablo çalan 2 şüpheli jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus'ta faaliyet gösteren bir işyerinden 2 ton ağırlığında bakır kablonun çalınması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Olay mahalli ve çevresinde bulunan 45 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin işyerine ait şantiyedeki makaralara sarılı bakır kabloları keserek araca yüklediklerini belirledi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir kahvehanede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN