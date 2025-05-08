Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Mersin'de 16 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Makas Halkasına Sıkıştı

Mersin'de 16 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Makas Halkasına Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta 16 yaşındaki O.A.Y.'nin makas halkasına sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun makas halkasına sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi O.A.Y.'nin (16) sağ orta parmağı küçük bir makasın halkasına sıkıştı. Erkek öğrenci, kendi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen makas halkası çıkartılamayınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri de çocuğun parmadığını sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri spiral makine ve yan keski vasıtasıyla dikkatli şekilde makası keserek çıkardı. Genç, yara almadan makastan kurtuldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

Sokak ortasında katledilen Bahar'ın katilleri için karar verildi
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.