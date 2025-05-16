Mersin'de 127 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'de 127 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 127 litre sahte içki ve 17 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 127 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde 3 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 127 litre sahte içki ile 17 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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