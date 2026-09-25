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Mersin'de 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin, İstanbul'da metamfetamin ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri Mersin ve İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ile 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirdi. Mersin'deki üç operasyonda pregabalin, havalimanında narkotik köpeklerin tepkisiyle metamfetamin bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin ve İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonlarda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ve 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit verilmedi. Mersin'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirilirken, İstanbul Havalimanı'nda narkotik dedektör köpekleri 'Csonti' ve 'Queen'in bagajlara tepki vermesiyle yapılan aramalarda 20 kilo 260 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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