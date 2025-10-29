Haberler

Mersin Bozyazı'da Trafik Levhaları Kurşunlandı

Mersin Bozyazı'da Trafik Levhaları Kurşunlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bazı trafik levhaları kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak tahrip edildi. Yenilenen levhaların zarar görmesi, hem vatandaşların hem de yetkililerin tepkisini çekti. Yetkililer, bu tür davranışların can güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yayla yolu güzergahında yer alan bazı trafik levhalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanarak tahrip edildiği ve üzerine yazılar yazıldığı belirlendi.

Kısa süre önce yenilenen levhaların yeniden hedef alınması, hem vatandaşların hem de yetkililerin tepkisini çekti. Sürücülerin yön bulması ve trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan levhaların zarar görmesinin olası kazalara davetiye çıkarabileceği belirtildi. Yetkililer, trafik levhalarının kamu malı olduğunu hatırlatarak bu tür sorumsuz davranışların hem suç teşkil ettiğini hem de can güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran yetkililer, bir levha, bir hayat kurtarabilir' mesajıyla trafik bilincinin önemine dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay

Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.