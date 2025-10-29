Mersin Bozyazı'da Trafik Levhaları Kurşunlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yayla yolu güzergahında yer alan bazı trafik levhalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanarak tahrip edildiği ve üzerine yazılar yazıldığı belirlendi.

Kısa süre önce yenilenen levhaların yeniden hedef alınması, hem vatandaşların hem de yetkililerin tepkisini çekti. Sürücülerin yön bulması ve trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan levhaların zarar görmesinin olası kazalara davetiye çıkarabileceği belirtildi. Yetkililer, trafik levhalarının kamu malı olduğunu hatırlatarak bu tür sorumsuz davranışların hem suç teşkil ettiğini hem de can güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran yetkililer, bir levha, bir hayat kurtarabilir' mesajıyla trafik bilincinin önemine dikkat çekti. - MERSİN