Mersin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bozyazı'da meydana gelen silahlı saldırı çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında firari şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, Bozyazı ilçesinde 15 Mayıs 2026 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.'nın kullandığı araca aralarında husumet bulunduğu belirtilen şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Tabanca ve av tüfeğiyle açılan ateş sonucunda araca çok sayıda mermi isabet ederken yaralanan olmadı. Saldırıda mermilerden birinin M.A.'nın başının yakınından geçtiği öğrenilirken, şüpheli A.K. kaçtı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında olay tarihinden itibaren tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde firari şüpheli A.K. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile aylar sonra yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anamur Adliyesine sevk edildi. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan yapılan sorgulamada şüphelinin, silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve bu cezanın infazı amacıyla da arandığı tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin infaz işlemleri de gerçekleştirilen şüpheli Anamur Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı