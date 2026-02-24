Haberler

Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kerem Mavzer hayatını kaybetti. Kaza, okul bölgesindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Mavzer, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki okul bölgesinde bulunan trafik ışıklarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Mavzer (19) yönetimindeki 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C. idaresindeki 66 FF 881 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mavzer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
