Mersin Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına yönelik 3 saat süren mücadele sonucunda soğutma çalışmalarına başlandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan arazözlü ekipler müdahale ederken, havadan da helikopterler destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN
