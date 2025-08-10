Mersin Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına yönelik 3 saat süren mücadele sonucunda soğutma çalışmalarına başlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan arazözlü ekipler müdahale ederken, havadan da helikopterler destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.