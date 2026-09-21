Mersin Anamur'da kaçak sigara operasyonunda 32 bin 120 makaron ele geçirildi

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Mersin'de jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 32 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bandrolsüz nargile tütünü ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Anamur ilçesinde 1 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması ve kaçak ürünlere el konulması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 32 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 adet bandrolsüz nargile tütünü ile 1,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı