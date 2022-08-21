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Son dakika haberleri! Mersin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Mersin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Kuş, Y.K. ve İ.M. adlı kişiler sahilde oturdukları sırada, 33 LV 631 plakalı araçla gelen M.A.Ö. ve S.A. ile yol verme konusunda tartışıp ayrıldı. Bir süre sonra araçla tekrar gelen M.A.Ö. ve S.A. iddiaya göre, Hüsamettin Kuş'a çarpıp araçla uzaklaşmaya başladı. Peşlerine düşen Hüsamettin Kuş, 33 AAE 401 plakalı araçla şahısları takip edip sahil yolunda aracın önünü keserek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre M.A.Ö. elindeki bıçakla Hüsamettin Kuş'u göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra firar eden 2 şüpheliyi güvenlik güçleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

Adanalıoğlu Akdeniz Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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