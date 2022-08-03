Mersin 3. sayfa: Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Şimdiye kadar gördüğüm... - Haberler

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Mersin 3. sayfa: Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Şimdiye kadar gördüğüm...

Mersin gelişmesine göre - Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

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- Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan :

"Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım"

" Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi"

"2 kilo 100 gram aldı"

ANTALYA - Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde çok mutlu oldum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 10 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. Ne zaman yiyebilirim dedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortamı doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz" dedi.

"Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz"

Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, "Bir zaman mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz; ama şu gün olacak demek doğru değil. Şuanda tedavisi olumlu yönde gidiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fırat Demir - 3. Sayfa

Akdeniz Üniversitesi Togo Cumhuriyeti Özlenen Özkan Bursa 3. Sayfa Haberler

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