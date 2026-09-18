Mermer yüklü tırın lastiği seyir halindeyken alev aldı

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Karaman'da seyir halindeki mermer yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın ekiplerce araca sıçramadan söndürüldü.

Olay, Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Mersin'e seyreden Ahmet Yılmaz idaresindeki 03 ZA 605 plakalı mermer yüklü tırın lastiğinde, teker bilyasının sıkması sonucu oluşan ısınma nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin etkisiyle lastik patlarken, durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Yangın tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yapan Yılmaz, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan lastiğe müdahale etti. Yangın, tırın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

"Allah'a şükür çok büyük bir maddi kaybımız yok"

Yaşadığı olayı anlatan tır sürücüsü Ahmet Yılmaz, "Afyonkarahisar'dan Mersin'e gidiyordum. Tekerin bilyası sıktığı için ısınma yaptı ve yangın çıktı. Yangın sonrası lastik patladı. Dörtlüleri yakıp emniyet şeridine geçtim. Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptım. Sönmeyince itfaiyeyi aradım. Allah razı olsun, vaktinde yetiştiler ve müdahaleyi yaptılar. Allah'a şükür çok büyük bir maddi kaybımız yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı