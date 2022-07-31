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Mermer plakanın altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

Mermer plakanın altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

Konya'da mermer işleme atölyesinde çalışan yabancı uyruklu işçi, mermer plakanın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Konya'da mermer işleme atölyesinde çalışan yabancı uyruklu işçi, mermer plakanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer atölyesinde işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Yahya Ahmet (41), işlenmek üzere vinçle alınırken düşen mermer plakanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mermer plakanın altından çıkartılan Yahya Ahmet'in sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yahya Ahmet'in evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tatlıcak İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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