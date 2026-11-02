Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Merkez Ankara iş kazası davasında bilirkişi şantiye şefini yüzde 50 kusurlu buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İki stajyer mühendislik öğrencisinin öldüğü Merkez Ankara iş kazası davasında yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda şantiye şefi yüzde 50, kalıp ustası yüzde 20, proje müdürü ve inşaat mühendisi yüzde 15'er kusurlu bulundu; mahkeme duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

Ankara'da iki stajyer mühendislik öğrencisinin hayatını kaybettiği Merkez Ankara inşaatındaki iş kazasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, şantiye şefi yüzde 50, kalıp ustası yüzde 20, proje müdürü ve inşaat mühendisi ise yüzde 15'er oranında kusurlu bulundu.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar şantiye şefi İnan Yücel, proje müdürü Sinan Kar, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, kalıp ustası Bayram Yüksel ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı dava dosyasına yeni bilirkişi raporunun geldiğini belirtti.

Raporda, kazanın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, İnan Yücel'in yüzde 50 oranında asli, Bayram Yüksel'in yüzde 20, Sinan Kar ile Alpcan Ergüven'in ise yüzde 15'er oranında tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emrah Akyol ile hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin kusursuz olduğu değerlendirilirken, nihai kararın mahkemenin takdirinde olduğu vurgulandı.

Hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, "Olay olalı 4 yıl 2 ay oldu buraya gidip gelmek acı veriyor. Biz acı çekerken sanıkların hiçbirisi ceza almıyor. Ben buna dayanamıyorum" dedi.

Yeniden bilirkişi raporu talebini reddeden mahkeme, bilirkişi raporuna ilişkin son kez olmak üzere süre vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde rüzgar terse döndü

Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamaz

Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı

Bu görüntüler ekipleri harekete geçirdi! Rekor ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor
Görüntü Türkiye'den! Haberi alan genç kız dayanamayıp secdeye kapandı

Görüntü Türkiye'den! Haberi alan genç kız dayanamayıp secdeye kapandı
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

23 yaşındaki fenomen tatilde kabusu yaşadı! Yaşam mücadelesi veriyor