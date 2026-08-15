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Adıyaman'da merdiven kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da merdiven kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Kömür beldesinde Ali Ç. isimli kişi evinin merdivenlerinde dengesini kaybederek yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da merdivenlerden yuvarlanan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında Ali Ç. isimli kişi evlerinin merdiveninde dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaralanan Ali Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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