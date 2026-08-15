Adıyaman'da merdiven kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da merdivenlerden yuvarlanan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında Ali Ç. isimli kişi evlerinin merdiveninde dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaralanan Ali Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı