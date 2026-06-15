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Bahçede oyun oynarken merdivenden düştü, yaralandığı saatler sonra fark edildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyun oynarken merdivenden düşen küçük kız, saatler sonra annesinin banyo sırasında fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyun oynarken merdivenden düşen küçük kızın yaralandığı, saatler sonra fark edildi.

Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Baharözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Havin Mihra Y., evlerinin bahçesinde kuzenleriyle oynadığı sırada yaklaşık 1 metre yükseklikten merdiven basamaklarına düşerek yaralandı. Düşmenin ardından herhangi bir ağrı veya şişlik hissetmeyen küçük kız, oyununa devam etti. Akşam saatlerinde kızına banyo yaptıran anne, Havin Mihra Y.'nin sağ elinde şişlik olduğunu fark etti. Bunun üzerine ailesi tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kız tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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