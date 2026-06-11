Evinde merdiven temizliği yaparken 30 santimetre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

Bilecik'te evinde merdiven temizliği yaptığı esnada ayağı kayarak düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Hüsniye Özdil (69) evinde merdiven temizliği yaptığı esnada ayağı kayarak yaklaşık 30 santimetre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine sevk edilen kadın, durumu ciddileşince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hüsniye Özdil burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı