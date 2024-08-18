Tır, mini aracı oyuncak araba gibi sürükledi
Hatay'da cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan mini elektrikli aracı önüne alarak oyuncak araba gibi metrelerce sürükledi.
Hatay'da seyir halindeki tır, aynı istikamette ilerleyen mini aracı önüne alarak metrelerce sürükledi o anlarsa kameraya yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan mini elektrikli aracı önüne alarak sürüklemeye başladı. Tırın, mini aracı oyuncak araba gibi metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.