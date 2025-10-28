Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü olan cemaatin "Gavs" olarak nitelenen lideri şeyh Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras kavgası çıktı.

Şirketleri, vakıf ve dernekleri bulunan ve adeta holdingleşen Menzil'deki miras kavgası dallanıp budaklanıyor. Seyit Fettah'a yakın sofiler ile Seyit Saki'ye yakın sofiler arasında tartışma yaşandı.

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın haberine göre; dergahın tapusunun kendisinde olduğunu söyleyen Seyit Fettah'a yakın grup Seyit Saki'ye yakın grubun dergahtan çıkmasını isteyince aralarında kavga çıktı.

KALABALIKTAN İKİ KİŞİYİ VURDU

Kavga sonrası silahını alıp gelen kişi kalabalıktan iki kişiyi vurdu. Kalabalık araya girince çıkan ardebede iki kişi daha vuruldu.

POLİS DEVREYE GİRİNCE OLAYLAR SONA ERDİ

Araya girenler saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra emniyet güçleri olaya müdahale etti. Yaralılar müdahale için hastaneye kaldırıldı.