Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı
Güncelleme:
Menzil'deki miras kavgası gitgide büyürken İstanbul'da bu kez silahlar konuştu. Sancaktepe'de cemaat üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi vuruldu.

  • Menzil köyünde miras kavgası nedeniyle silahlı çatışma çıktı ve dört kişi yaralandı.
  • Çatışma, şeyh Abdulbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras anlaşmazlığı sırasında meydana geldi.
  • Olay, polis müdahalesiyle sona erdi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü olan cemaatin "Gavs" olarak nitelenen lideri şeyh Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras kavgası çıktı.

Şirketleri, vakıf ve dernekleri bulunan ve adeta holdingleşen Menzil'deki miras kavgası dallanıp budaklanıyor. Seyit Fettah'a yakın sofiler ile Seyit Saki'ye yakın sofiler arasında tartışma yaşandı.

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın haberine göre; dergahın tapusunun kendisinde olduğunu söyleyen Seyit Fettah'a yakın grup Seyit Saki'ye yakın grubun dergahtan çıkmasını isteyince aralarında kavga çıktı.

KALABALIKTAN İKİ KİŞİYİ VURDU

Kavga sonrası silahını alıp gelen kişi kalabalıktan iki kişiyi vurdu. Kalabalık araya girince çıkan ardebede iki kişi daha vuruldu.

POLİS DEVREYE GİRİNCE OLAYLAR SONA ERDİ

Araya girenler saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra emniyet güçleri olaya müdahale etti. Yaralılar müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Cemaat= para. Aksini iddia eden zeka testi yaptırsın.

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

ne oldu ya? araya para girince ümmet mümmet kalmadı demi :)))

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Atatürk boşuna bu yapılanmaları kapatmadı. Bizim akıllılar da biat etmeye devam etsin. Cemaat=Para

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbduLSameD Yildirim:

İngilizin veziri, valisi demeliydin

yanıt34
yanıt39
Haber YorumlarıCevap :

@nanda öyle diyordu abdülsamed

yanıt10
yanıt9
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

AbduLSameD Yildirim: İngilizin gemisi ile kaçan deden değil miydi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Arap tohumu devşimenin Atatürk'ü İngiliz olarak düşünmesi doğaldır.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıUntroll:

Yolunuz hak yoluydu hani, geleni niye kovdunuz çıkarlarınız mı çatıştı?

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Tüm cemaat ve dini oluşumlar dini alet olarak kullanarak milletin masum duygularını çıkar ve menfaatleri için kullanıyor bunu görmemek için kör olmak gerekir, devletin bekası ve halkın korunması adına hepsinin kapatılması gerekir

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
