Muğla'nın Menteşe İlçesinde Yangın Alarmı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yılanlı Dağı Kurdu mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale için ekiplerin dumanların yükseldiği noktaya ulaşmak üzere hareket ettiği öğrenildi.

Yangının çıktığı alanın ormanlık alan mı yoksa tarım arazisi mi olduğu henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangının boyutu ve çıkış noktası netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı