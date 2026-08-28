Muğla'nın Menteşe İlçesinde Yangın Alarmı
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı Dağı Kurdu mevkiinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları zorlaşıyor. Yangının ormanlık alanda mı yoksa tarım arazisinde mi çıktığı henüz belirlenemedi; ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla yangının boyutu ve çıkış nedeni netlik kazanacak.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yılanlı Dağı Kurdu mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale için ekiplerin dumanların yükseldiği noktaya ulaşmak üzere hareket ettiği öğrenildi.
Yangının çıktığı alanın ormanlık alan mı yoksa tarım arazisi mi olduğu henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangının boyutu ve çıkış noktası netlik kazanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı