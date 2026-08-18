Muğla'da Motosiklet Çocuğa Çarptı: 1 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, A. Fuat Ardıç Caddesi üzerinde, Muğla İtfaiyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AVA 163 plakalı motosiklet seyir halindeyken yola aniden küçük bir kız çocuğu çıktı. Çocuğa çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, tüm çabasına rağmen duramayarak çocuğa çarptı. Kazada hafif yaralanan kız çocuğu için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı