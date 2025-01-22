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Menteşe'de Polisten Kaçan Şüphelilerin Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Menteşe'de Polisten Kaçan Şüphelilerin Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polisten kaçan bir aracın içinde uyuşturucu madde bulundu. İki şüpheli karakola sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisten kaçan şüphelilerin aracından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe'de Yunus ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan 48 ASP 731 plakalı otomobil sürücüsü, Kötekli birinci çıkışta yakalandı. Araçta az miktarda uyuşturucu yakalandı. Araçtaki İki şüpheli şahıs gerekli işlemler için karakola sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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