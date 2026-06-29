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Arazi yangınları büyümeden söndürüldü

Arazi yangınları büyümeden söndürüldü
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Menteşe Yenice Mahallesi'nde çıkan ot yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1,5 dönüm alan ve meyve ağaçları kısmen zarar gördü.

Menteşe ilçesi Yenice Mahallesinde başlayan ot yangını orman ekiplerinin ilk müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından bölgeye ilk ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri yanan otlara müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü ve soğutma işlemi yapıldı.

Yangında, yaklaşık 1,5 dönüm alan ve içindeki meyve ağaçları kısmen zarar görürken, yangının elektrik akımına kapılarak yanan kuştan çıktığı kanaatine varıldı.

Ula Yeşilçam Mahallesi Köybucağı mevkiinde arazide başlayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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