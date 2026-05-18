Menteşe'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Menteşe'de üç tekerlekli motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 48 AH 159 plakalı üç tekerlekli motosiklet seyir halindeki Çakırlar Sokağa dönen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı