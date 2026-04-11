Menteşe'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ASC 035 plakalı otomobil ile 48 BAG 661 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı