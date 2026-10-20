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Menteşe'de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla araç motokuryeye çarptı, sürücü yaralandı

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Menteşe'de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla araç motokuryeye çarptı, sürücü yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, caddeye çıkan motokurye ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, caddeye çıkan motokurye ile çarpışırken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 KK 2140 plakalı otomobil, AVM tarafından caddeye çıkan 48 AEK 727 plakalı motokurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motokuryeye sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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