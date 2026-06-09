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Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonet ile panelvan aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Özertürk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Sokak üzerinden Özertürk Caddesi'ne çıkış yapmakta olan bir kamyonet, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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