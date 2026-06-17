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Bolu'da göçüğün meydana geldiği maden ocağı 5 ay önce mühürlenmiş

Bolu'da göçüğün meydana geldiği maden ocağı 5 ay önce mühürlenmiş
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Bolu'nun Mengen ilçesinde 5 ay önce denetimlerde yetersiz bulunarak mühürlenen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Olay sırasında ocakta kontrol amacıyla bulunan 3 personelden 2'si kurtuldu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 1 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının denetimlerde yetersiz bulunarak yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı. 3 personelin ise ocağa genel kontrol amacıyla girdikleri öğrenildi.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki Yanar Elmas Madencilik işletmesine ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul hayatını kaybetti. Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda Özkul'un cansız bedenine ulaşmak için başlatılan çalışmalar esnasında maden ocağında yangın meydana geldi. İçeride oluşan yoğun duman nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçleşirken, arama çalışmalarına ara verilerek, hızla duman tahliye işlemleri başlatıldı. Tahliye işlemleri sonrası Özkul'un cenazesini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Maden ocağı 22 Ocak'ta mühürlenmiş

Göçüğün meydana geldiği maden ocağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yanar Elmas Madencilik'e ait ruhsatlı maden sahasının ilgili bakanlıklarca yapılan denetimler neticesinde yetersiz bulunduğu ve 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetlerince mühürlenerek, faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. İşletme faaliyetleri durdurulan ocakta sadece bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalara izin verildiği öğrenildi. Olay sırasında 3 personelin de ocağa genel kontrol amacıyla girdikleri, 2'sinin çıktığı ancak Özkul'un toprak altında kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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