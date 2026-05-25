Bolu'da hafif ticari araç dere yatağına uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazada anne ve iki çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bolu-Mengen yolu Gökçesu beldesi istikameti Maden Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçesu istikametine seyir halinde olan Hülya G. idaresindeki 43 U 6673 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole aşarak dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hülya G. ile araçta bulunan 10 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocukları, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
