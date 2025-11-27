Haberler

Menderes'te Kayıp Vatandaş AFAD Tarafından Bulundu
Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde mantar toplamak için ormana giren Muzaffer Çakır, AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında Çakır'a ulaşıldı ve sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde mantar toplamak için ormana giren ve kendisinden haber alınamayan vatandaş, AFAD tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Çakır isimli vatandaş dün gündüz saatlerinde mantar toplamak üzere Gümüldür Mahallesi Ovacık mevkiinde girdiği ormanda kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir AFAD, İlçe Jandarma ve STK ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu kayıp vatandaş Muzaffer Çakır'a gece saatlerinde sağ olarak ulaşıldı. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık Ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çakır, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi. - İZMİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
