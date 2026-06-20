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Hatalı dönüş motosiklet sürücüsünü canından ediyordu

Hatalı dönüş motosiklet sürücüsünü canından ediyordu
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İzmir Menderes'te panelvanın sağ şeritten hatalı sola dönüş yapması sonucu motosikletle çarpıştığı kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, panelvanın sağ şeritten hatalı dönüş yapması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Menderes-Gümüldür Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes istikametine seyir halinde olan Mustafa Durmaz (64) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette giden ve sağ şeritten aniden sola dönüş yapmak isteyen panelvanla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmaz ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen panelvanın aniden sola dönüş yaptığı, bu sırada arkadan gelen motosikletin panelvana çarparak sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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