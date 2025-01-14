Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek...
Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.
Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa